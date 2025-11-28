Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rolnicy protestowali w Krąpieli. Postulaty są niezmienne [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dwie godziny trwał protest rolników w Krąpieli koło Stargardu. Protestujący przez dziesięć minut blokowali trasę S10, chodząc po pasach, a na kolejne 10 minut puszczali ruch.
Postulaty rolników pozostają niezmienne - to powstrzymanie niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy - ich zdaniem zdecydowanie gorszej jakości i umowa Mercosur, która, jak mówią, dobije polskie rolnictwo. Chcą też uregulowania działalności sieci handlowych i wprowadzenia minimalnych cen produktów rolnych.

- Problem jest w tym, że tylko jesteśmy produktami surowca, nie mamy dostępu do rynku. Też domagamy się, żeby faktycznie ten handel bezpośredni, sprzedaży i handel detaliczny, który mamy ustawowo zagwarantowany, ale jednak jest obwarowany takimi przepisami i restrykcjami, że on po prostu nie działa - mówi przewodniczący NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Edward Kosmal.

Podobne protesty odbyły się w okolicach Pyrzyc, Bań i Recza. Kolejną akcję rolnicy zapowiadają za dwa tygodnie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Postulaty rolników pozostają niezmienne - to powstrzymanie niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy - ich zdaniem zdecydowanie gorszej jakości i umowa Mercosur, która, jak mówią, dobije polskie rolnictwo. Chcą też uregulowania działalności sieci handlowych i wprowadzenia minimalnych cen produktów rolnych.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 12023 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od wczoraj oglądane 5376 razy)
  3. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3801 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od wczoraj oglądane 3280 razy)
  5. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3158 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]
Żołnierze zawiozą św. Mikołajowi 1,5 tysiąca listów od dzieci ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
Co prawda nie złota, ale za to nie skromna. Konkurs na toaletę rozstrzygnięty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty