Rolnicy protestowali w Krąpieli. Postulaty są niezmienne [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwie godziny trwał protest rolników w Krąpieli koło Stargardu. Protestujący przez dziesięć minut blokowali trasę S10, chodząc po pasach, a na kolejne 10 minut puszczali ruch.

Postulaty rolników pozostają niezmienne - to powstrzymanie niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy - ich zdaniem zdecydowanie gorszej jakości i umowa Mercosur, która, jak mówią, dobije polskie rolnictwo. Chcą też uregulowania działalności sieci handlowych i wprowadzenia minimalnych cen produktów rolnych.



- Problem jest w tym, że tylko jesteśmy produktami surowca, nie mamy dostępu do rynku. Też domagamy się, żeby faktycznie ten handel bezpośredni, sprzedaży i handel detaliczny, który mamy ustawowo zagwarantowany, ale jednak jest obwarowany takimi przepisami i restrykcjami, że on po prostu nie działa - mówi przewodniczący NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Edward Kosmal.



Podobne protesty odbyły się w okolicach Pyrzyc, Bań i Recza. Kolejną akcję rolnicy zapowiadają za dwa tygodnie.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski