Nielegalna bimbrownia w Kołobrzegu zlikwidowana [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała nielegalną bimbrownię w Kołobrzegu.
Funkcjonariusze odkryli 24 litry nielegalnego alkoholu bez akcyzy. Znaleźli też ponad 150 litrów zacieru. Nielegalne bimbrownia znajdowała się na dziesiątym piętrze bloku.
Sprawcą jest 75-letni emeryt.

Podejrzany usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Najnowsze podcasty