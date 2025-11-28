Nielegalna bimbrownia w Kołobrzegu zlikwidowana [ZDJĘCIA]

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała nielegalną bimbrownię w Kołobrzegu.

Funkcjonariusze odkryli 24 litry nielegalnego alkoholu bez akcyzy. Znaleźli też ponad 150 litrów zacieru. Nielegalne bimbrownia znajdowała się na dziesiątym piętrze bloku.Sprawcą jest 75-letni emeryt.Podejrzany usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu do trzech lat więzienia.