Radio Szczecin » Region
"Kawiarenka polityczna" RS: szczecińskie torowiska tramwajowe

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Stan torowisk w Szczecinie nie jest dobry - stwierdził Marek Duklanowski, radny PiS w audycji "Kawiarenka Polityczna".
Kawiarenka polityczna 30.11.2025

Kawiarenka polityczna 30.11.2025

Tramwaj wjechał w kamienicę. Naprawa do końca grudnia [ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
To w odniesieniu do zeszłotygodniowego zdarzenia, gdy tramwaj linii nr 11 jadący ze Stoczni Szczecińskiej w kierunku centrum wypadł z torów i wjechał we frontową ścianę kamienicy.

- [Doprowadziło to - przyp. red.] do takiego stanu, który jest w wielu sytuacjach po prostu zwyczajnie niedopuszczalny i w tych sytuacjach dochodzi na północy miasta, na odcinku między pętlą na Gocławiu a zajezdnią Golęcin, do wykolejeń tramwajów - powiedział.

Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie stwierdził, że przyczyną zdarzenia prawdopodobnie nie było uszkodzenie torowiska.

- To trochę wygląda jak katastrofa Heweliusza, gdzie armator odciął się od stanu technicznego promu - ocenił Marcin Szneider z ruchu miejskiego Wspólnie dla Szczecina.

- Tutaj miasto odcięło się od stanu technicznego torowisk, ale wszyscy, którzy podróżują komunikacją miejską widzą jak wygląda ten stan. Pomimo wielu dużych inwestycji, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach, wiele torowisk wciąż jest w kiepskim stanie - ocenił.

- Myślę, że takie niezdrowe insynuacje, że coś jest ukrywane, nie służą mieszkańcom - dodała Urszula Pańka, radna KO.

- Jeżeli coś jest nie w porządku, jest prokuratura i te kwestie dotyczą bezpieczeństwa fundamentalnego, więc rzucanie "ad populum", to jest w ogóle bardzo nie w porządku - stwierdziła.

Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.


