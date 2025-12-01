"Kawiarenka polityczna" RS: szczecińskie torowiska tramwajowe

Stan torowisk w Szczecinie nie jest dobry - stwierdził Marek Duklanowski, radny PiS w audycji "Kawiarenka Polityczna".

To w odniesieniu do zeszłotygodniowego zdarzenia, gdy tramwaj linii nr 11 jadący ze Stoczni Szczecińskiej w kierunku centrum wypadł z torów i wjechał we frontową ścianę kamienicy.- [Doprowadziło to - przyp. red.] do takiego stanu, który jest w wielu sytuacjach po prostu zwyczajnie niedopuszczalny i w tych sytuacjach dochodzi na północy miasta, na odcinku między pętlą na Gocławiu a zajezdnią Golęcin, do wykolejeń tramwajów - powiedział.Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie stwierdził, że przyczyną zdarzenia prawdopodobnie nie było uszkodzenie torowiska.- To trochę wygląda jak katastrofa Heweliusza, gdzie armator odciął się od stanu technicznego promu - ocenił Marcin Szneider z ruchu miejskiego Wspólnie dla Szczecina.- Tutaj miasto odcięło się od stanu technicznego torowisk, ale wszyscy, którzy podróżują komunikacją miejską widzą jak wygląda ten stan. Pomimo wielu dużych inwestycji, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach, wiele torowisk wciąż jest w kiepskim stanie - ocenił.- Myślę, że takie niezdrowe insynuacje, że coś jest ukrywane, nie służą mieszkańcom - dodała Urszula Pańka, radna KO.- Jeżeli coś jest nie w porządku, jest prokuratura i te kwestie dotyczą bezpieczeństwa fundamentalnego, więc rzucanie "ad populumto jest w ogóle bardzo nie w porządku - stwierdziła.Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.