Goście "Kawiarenki politycznej" komentują problem wyludniania się Szczecina

Gorąca dyskusja na temat Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2035 zdominowała "Kawiarenkę polityczną". To dokument, który ma nadać kierunek rozwoju stolicy Pomorza Zachodniego. Jednym z jego głównych punktów są zagrożenia związane z kryzysem demograficznym w regionie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Będzie trudno rozwiązać ten problem - stwierdził Marek Duklanowski, radny PiS. - Być może aglomeracja będzie się rozrastała, natomiast Szczecin będzie się niestety cały czas wyludniał i strategia nie pokazuje, co chcemy zrobić.- Uważam, że powrót do poziomu powyżej 400 tysięcy mieszkańców w ciągu najbliższej dekady jest możliwy do zrealizowania - powiedziała Urszula Pańka, radna KO. - Należy podjąć jakieś działania, które spowodują, że osoby, które pracują czy mieszkają i pracują w Szczecinie, jednak będą miały jakieś preferencje.Strategia Rozwoju Szczecina na lata 2025-2035 zawiera także między innymi propozycje rozwoju obszaru wodnego oraz budowy nowych linii tramwajowych i torów kolejowych.