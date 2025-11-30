Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Goście "Kawiarenki politycznej" komentują problem wyludniania się Szczecina

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Marek Kolbowicz, Urszula Pańka, Marek Duklanowski, Marcin Szneider. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Marek Kolbowicz, Urszula Pańka, Marek Duklanowski, Marcin Szneider. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Gorąca dyskusja na temat Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2035 zdominowała "Kawiarenkę polityczną". To dokument, który ma nadać kierunek rozwoju stolicy Pomorza Zachodniego. Jednym z jego głównych punktów są zagrożenia związane z kryzysem demograficznym w regionie.
Kawiarenka polityczna 30.11.2025

Kawiarenka polityczna 30.11.2025

Ponad czterysta tysięcy mieszkańców - taki jest cel Szczecina na następne 10 lat
- Będzie trudno rozwiązać ten problem - stwierdził Marek Duklanowski, radny PiS. - Być może aglomeracja będzie się rozrastała, natomiast Szczecin będzie się niestety cały czas wyludniał i strategia nie pokazuje, co chcemy zrobić.

- Uważam, że powrót do poziomu powyżej 400 tysięcy mieszkańców w ciągu najbliższej dekady jest możliwy do zrealizowania - powiedziała Urszula Pańka, radna KO. - Należy podjąć jakieś działania, które spowodują, że osoby, które pracują czy mieszkają i pracują w Szczecinie, jednak będą miały jakieś preferencje.

Strategia Rozwoju Szczecina na lata 2025-2035 zawiera także między innymi propozycje rozwoju obszaru wodnego oraz budowy nowych linii tramwajowych i torów kolejowych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Będzie trudno rozwiązać ten problem - stwierdził Marek Duklanowski, radny PiS.
- Uważam, że powrót do poziomu powyżej 400 tysięcy mieszkańców w ciągu najbliższej dekady jest możliwy do zrealizowania - powiedziała Urszula Pańka, radna KO.

