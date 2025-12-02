Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kochan: należy rozliczyć wydatki z Funduszu Sprawiedliwości

Region Sebastian Wierciak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski powinni wrócić do kraju i stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości - przekonywała w "Rozmowie pod Krawatem" senator KO Magdalena Kochan.
Senator: podejście do dziecka w szkole musi się zmienić

Jednocześnie to Stanisław Gawłowski z KO stanął przed sądem i usłyszał wyrok skazujący, wyrok nieprawomocny, od którego się odwołał do Sądu Apelacyjnego.

- Od samego początku stałam po stronie pana Stanisława Gawłowskiego, ponieważ go znam. Bywaliśmy w bardzo różnych sytuacjach politycznych i prywatnych, i nigdy nie miałam wątpliwości co do jego uczciwości. I tak jak w przypadku pana Ziobry i pana Romanowskiego, mówię: winę trzeba udowodnić - podkreślała Kochan.

Magdalena Kochan zapytana o wydatki z Funduszu Sprawiedliwości, przekonywała, że należy je rozliczyć.

- Nie mogę patrzeć na ziobrystów, którzy z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach łupili polskiego podatnika. Czymś absolutnie niedopuszczalnym jest fakt korzystania i sposób korzystania z Funduszu Sprawiedliwości. To hipokryzja i cynizm do potęgi n-tej - dodała Kochan.

Magdalenę Kochan zapytaliśmy także o przedmiot edukacja zdrowotna, pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży czy o kończący się rok Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Całej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać, ale również obejrzeć na stronie internetowej czy na naszym radiowym Facebooku. Powtórka całości na antenie o północy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
