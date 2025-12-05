Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Radni PiS mają pomysł, jak poprawić sytuację szczecińskiego sportu

Region Weronika Łyczywek

Rafał Niburski, Krzysztof Romianowski, Maciej Kopeć. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fundusz inwestycji sportowych w Szczecinie - to pomysł radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Ma poprawić kondycję finansową szczecińskiej infrastruktury sportowej, m.in stadionu, na którym grają piłkarze klubu sportowego Świt Szczecin.

Propozycja utworzenia funduszu ma trafić do prezydenta Szczecina i radnych na sesji Rady Miasta - mówi Krzysztof Romianowski.

- Taki fundusz mógłby być pewnym rozwiązaniem tych problemów infrastrukturalnych w obiektach sportowych, które mamy w Szczecinie. Stadion Świtu to jedno, ale mamy tor kolarski, mamy propozycje całorocznego lodowiska i to wszystko można by było spiąć w formie takiego funduszu - mówi Romianowski.

Fundusz byłby zasilany z budżetu miasta i z dotacji rządowych.

Edycja tekstu: Michał Król
KOnferencja Pis infrastruktura Spotrowa Taśma

A przez osiem lat nie mieli żadnego pomysłu ?

