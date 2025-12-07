Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Polska służba zdrowia cierpi na chorobę przewlekłą". Eksperci w Kawiarence

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od prawej: prof. Jerzy Sieńko, Gabriela Hofman, dr hab n. med. Konrad Jarosz, dr n. med. Michał Bulsa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od prawej: prof. Jerzy Sieńko, Gabriela Hofman, dr hab n. med. Konrad Jarosz, dr n. med. Michał Bulsa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Polska służba zdrowia cierpi na chorobę przewlekłą"- to opinia ekspertów, gości porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.
Kawiarenka polityczna 7.12.2025

Kawiarenka polityczna 7.12.2025

Prezydencki szczyt zdrowotny. "Apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników"
Dwa szczyty zdrowotne i szukanie pieniędzy dla NFZ
Zdaniem doktora Konrada Jarosza - dyrektora szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie - problemy w ochronie zdrowia omawiane są na licznych konferencjach od wielu lat. Dyskusja na ten temat odbyła się także w trakcie niedawnego szczytu medycznego "Bezpieczny Pacjent".

- Ja jestem w zawodzie 26 lat i od 26 lat o tym rozmawiam. Część rzeczy się udało, wielu rzeczy się nie udało i to jest kolejna odsłona - mówi w "Kawiarence politycznej" Jarosz.

- Przez brak pieniędzy w służbie zdrowia najbardziej zagrożony jest pacjent - uważa przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Gabriela Hofman. - Jeżeli nie ma pieniędzy, nie będzie leczenia. Jeżeli nie będzie pieniędzy na pensje dla pracowników, czy medycznych, czy niemedycznych, wszyscy odejdą do sektora prywatnego, a jednak większość pacjentów jest pacjentami sektora państwowego.

- Paradoksalnie, to bardzo dobry moment dla polskiej medycyny - uważa konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii profesor Jerzy Sieńko. - Doszliśmy do takiego etapu, że świadomość potrzeby zmian już jest tak duża, że już ona jest nieodwracalna. I ta merytoryka po raz pierwszy ma szansę przebić się ponad decyzje polityczne.

W przyszłorocznym budżecie nakłady na służbę zdrowia wynieść mają prawie 250 miliardów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zdaniem doktora Konrada Jarosza - dyrektora szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie - problemy w ochronie zdrowia omawiane są na licznych konferencjach od wielu lat.
- Przez brak pieniędzy w służbie zdrowia najbardziej zagrożony jest pacjent - uważa przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Gabriela Hofman.
- Paradoksalnie, to bardzo dobry moment dla polskiej medycyny - uważa konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii profesor Jerzy Sieńko.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4258 razy)
  2. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3983 razy)
  3. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3520 razy)
  4. Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 02 grudnia oglądane 3240 razy)
  5. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od przedwczoraj oglądane 2852 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pałacowe Mikołajki z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Protest rolników na S3 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wynalazki młodych umysłów na festiwalu E(x)plory [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marta Dziomdziora
W dziekanacie ZUT zajadają się urodzinowym tortem Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty