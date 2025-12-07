"Polska służba zdrowia cierpi na chorobę przewlekłą". Eksperci w Kawiarence

"Polska służba zdrowia cierpi na chorobę przewlekłą"- to opinia ekspertów, gości porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.
- Ja jestem w zawodzie 26 lat i od 26 lat o tym rozmawiam. Część rzeczy się udało, wielu rzeczy się nie udało i to jest kolejna odsłona - mówi w "Kawiarence politycznej" Jarosz.
- Przez brak pieniędzy w służbie zdrowia najbardziej zagrożony jest pacjent - uważa przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Gabriela Hofman. - Jeżeli nie ma pieniędzy, nie będzie leczenia. Jeżeli nie będzie pieniędzy na pensje dla pracowników, czy medycznych, czy niemedycznych, wszyscy odejdą do sektora prywatnego, a jednak większość pacjentów jest pacjentami sektora państwowego.
- Paradoksalnie, to bardzo dobry moment dla polskiej medycyny - uważa konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii profesor Jerzy Sieńko. - Doszliśmy do takiego etapu, że świadomość potrzeby zmian już jest tak duża, że już ona jest nieodwracalna. I ta merytoryka po raz pierwszy ma szansę przebić się ponad decyzje polityczne.
W przyszłorocznym budżecie nakłady na służbę zdrowia wynieść mają prawie 250 miliardów złotych.
Zdaniem doktora Konrada Jarosza - dyrektora szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie - problemy w ochronie zdrowia omawiane są na licznych konferencjach od wielu lat.
