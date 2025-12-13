Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Można kupić książkę lub świąteczną ozdobę i pomóc dzieciom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Książki z drugiej ręki i świąteczne ozdoby czekają na nowych właścicieli. W galerii OMNI Molo w Szczecinie trwa świąteczna aukcja charytatywna. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na wsparcie Schroniska dla Kobiet i Matek z Dziećmi w Płoni.
- Szukam póki co książki, coś tutaj kupię i wesprę. - Bombkę kupimy na pewno, ręcznie robioną. - Przyjemne z pożytecznym, jakby nie patrzeć - mówią kupujący.

- Wszyscy chyba lubimy dostawać prezenty, ale myślę też, że lubimy dawać prezenty. - Mamy książki, ozdoby, ręcznie robione stroiki. Wszystkie dzieciaki zaangażowały się po to, żebyśmy mogli przed tymi świętami pomóc i żeby dzieci i ich mamy miały naprawdę wspaniałe święta - mówią wicedyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Leonardo SVS w Szczecinie Beata Nieznalska i dyrektor do spraw edukacji międzynarodowej Prywatnego Liceum Leonardo SVS w Szczecinie Anna Woszczyńska.

Wydarzenie organizuje szczecińskie liceum pod patronatem Caritas Polska. Aukcja trwa do godziny 15.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

serwis z godziny 21:00
