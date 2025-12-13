Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Trwa dogaszanie pożaru przy ulicy Wielkopolskiej w Szczecinie. Ogień pojawił się na parterze budynku wielorodzinnego.
Nikt nie został poszkodowany. - Paliło się... Wyskoczyłam w kapcie, jak pan widzi. Zadymienie było dość duże, ale w tej chwili już opanowane jest wszystko. W kuchni się paliło, kuchnia prawie zajęta była cała. - Jesteśmy naprzeciwko tego mieszkania, w którym się paliło. Prawdopodobnie jakieś garnki na kuchni zostały zostawione na gazie. Straż przyjechała i starszą panią wyprowadzili z pierwszego piętra. - Przechodnie dzwonili do domofonu, że się pali. - Część osób wyszła, ale parę osób niestety, jak widać zostało w środku, tam z balkonu, na drugim piętrze sobie oglądają wszystko - relacjonują okoliczni mieszkańcy.

W akcji brało udział 5 zastępów straży pożarnej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

