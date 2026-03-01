Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Wypowiedzą się eksperci

Planowane przez Urząd Miasta Szczecin zmiany przestrzenne na Kępie Parnickiej trafią niebawem na posiedzenie Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Zapowiedział to - w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" - przewodniczący komisji Andrzej Radziwinowicz. Chodzi przede wszystkim o plany zezwalające na budowę w tej części miasta dwustumetrowych wieżowców.- Ta komisja jest niezbędna, abyśmy mieli możliwość zapoznania się z opiniami specjalistów, ekspertów i aby opinia publiczna dowiedziała się, czy to jest kierunek, który naprawi to, co się zadziało na Kępie Parnickiej, bo nie zadziało się dobrze, widzimy co jest - uzasadniał.Radziwinowicz zapowiedział także swoją inicjatywę uchwałodawczą w tej właśnie sprawie.- Powinien zostać zorganizowany konkurs architektoniczny dla pozostałych odcinków tych działek, które pozostały jeszcze niezabudowane w waterfroncie, tak aby ta zabudowa była jak najlepsza i żeby była niebanalna, żeby była niepowtarzalna, żeby była po prostu wizytówką Szczecina - powiedział.Najbliższe posiedzenie Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa szczecińskiej Rady Miasta zaplanowano na piątek 6 marca.