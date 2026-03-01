Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Wypowiedzą się eksperci

Region Adam Wosik

Kępa Parnicka w Szczecinie. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Kępa Parnicka w Szczecinie. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Planowane przez Urząd Miasta Szczecin zmiany przestrzenne na Kępie Parnickiej trafią niebawem na posiedzenie Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.
Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]

Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]

Zapowiedział to - w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" - przewodniczący komisji Andrzej Radziwinowicz. Chodzi przede wszystkim o plany zezwalające na budowę w tej części miasta dwustumetrowych wieżowców.

- Ta komisja jest niezbędna, abyśmy mieli możliwość zapoznania się z opiniami specjalistów, ekspertów i aby opinia publiczna dowiedziała się, czy to jest kierunek, który naprawi to, co się zadziało na Kępie Parnickiej, bo nie zadziało się dobrze, widzimy co jest - uzasadniał.

Radziwinowicz zapowiedział także swoją inicjatywę uchwałodawczą w tej właśnie sprawie.

- Powinien zostać zorganizowany konkurs architektoniczny dla pozostałych odcinków tych działek, które pozostały jeszcze niezabudowane w waterfroncie, tak aby ta zabudowa była jak najlepsza i żeby była niebanalna, żeby była niepowtarzalna, żeby była po prostu wizytówką Szczecina - powiedział.

Najbliższe posiedzenie Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa szczecińskiej Rady Miasta zaplanowano na piątek 6 marca.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ta komisja jest niezbędna, abyśmy mieli możliwość zapoznania się z opiniami specjalistów, ekspertów i aby opinia publiczna dowiedziała się, czy to jest kierunek, który naprawi to, co się zadziało na Kępie Parnickiej, bo nie zadziało się dobrze, widzimy co jest - uzasadniał.
- Powinien zostać zorganizowany konkurs architektoniczny dla pozostałych odcinków tych działek, które pozostały jeszcze niezabudowane w waterfroncie, tak aby ta zabudowa była jak najlepsza i żeby była niebanalna, żeby była niepowtarzalna, żeby była po prostu wizytówką Szczecina - powiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6650 razy)
  2. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od dzisiaj oglądane 4296 razy)
  3. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]
    (od 25 lutego oglądane 3745 razy)
  4. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2683 razy)
  5. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2081 razy)

radioszczecin.tv

„Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy” - 26.02.2026
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Turniej padla w szczecińskiej Fabryce Energii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty