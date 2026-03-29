Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kto jest winny sytuacji w Polimerach Police? Trwają polityczne przepychanki

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie polickich Polimerów - złożone przez zachodniopomorskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości - podzieliło polityków porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.
W ocenie posła PiS Artura Szałabawki chodzi o "uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw" przez osoby związane z administracją premiera Donalda Tuska.

- Ten zakład był przygotowany do produkcji i zaczął produkować. Ten wniosek do prokuratury, który złożyliśmy, to ponad 60 stron dowodów na to, co się zadziało po przejęciu polimerów przez rząd Platformy Obywatelskiej - mówi Szałabawka.

Za obecny stan policki polimerów odpowiada m.in. upolityczniona przez Prawo i Sprawiedliwość kadra menadżerska tej spółki - uważa Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Zrzucanie odpowiedzialności na premiera jest po prostu takie niemęskie, niepoważne. Trzeba znaleźć spokojnie ten powód, kto zawinił. Dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby ten projekt uratować, a te przepychanki polityczne zostawić prokuraturze - mówi Rudawski.

Za bałagan wokół polickich polimerów nie można winić premiera Donalda Tuska - uważa także Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

- Najbardziej żenujące jest to zrzucanie winy na Tuska. Ja rozumiem, że poseł Szałabawka jest wierny takiej tezie, że Tusk wsiadł w pociąg w Warszawie, przyjechał do Szczecina, przesiadł się w kolejkę do Polic, pojechał, wyłączył polimery i wrócił. Nie ma de facto dzisiaj autora tego całego bałaganu, który zrobili w Policach - mówi Arłukowicz.

Prokuratura będzie miała z tą sprawą sporo pracy i jej wyjaśnienie zapewne potrwa - uważa poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. Dodaje, że decyzji podejmowanych przez polityków, w sprawie polimerów, nie da się w żaden sposób ukryć.

- Musi być rachunek ekonomiczny, zarząd musi to przedstawić, musi to zatwierdzić Rada Nadzorcza i minister. To bardzo łatwo sprawdzić, kto te decyzje podejmował. Później ktoś musiał podpisywać te aneksy, ktoś musiał zwiększać koszty całej tej inwestycji - mówi Wieczorek.

Zawiadomienie do Prokuratury dotyczy m.in. niewłaściwego - w ocenie wnioskodawców - zarządzania oraz nadzoru nad Grupą Azoty Polyolefins, a także potencjalnych naruszeń przepisów rynku kapitałowego.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty