Cysterna wypadła z torów. Ruch pociągów wstrzymany

Cysterna należąca do Grupy Azoty wypadła z torów w okolicy dawnej stacji Szczecin Glinki.
- Przewożony był w niej ładunek, którego wyciek mógłby zagrażać środowisku oraz okolicznym mieszkańcom Stołczyna - informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Dodaje, że do zdarzenia doszło podczas wjazdu na stację Szczecin-Stołczyn. - Nie doszło do żadnej katastrofy. To wykolejenie to nie jest tak, że się ta cysterna wywróciła, tylko jeden wagon z cysterną po prostu wypadł, wyskoczył kilkoma osiami z szyn. Na miejsce przybyły służby techniczne Polskich Linii Kolejowych, przybyli również strażacy.
- Na szczęście nie doszło do rozszczelnienia się tej cysterny - zapewnia rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. Dariusz Schacht. - Dokonano rozpoznania dookoła cysterny, nie stwierdzając przy tym żadnych wycieków ani uszkodzenia płaszcza czy zaworów. W celu całkowitego wykluczenia zagrożenia zadysponowano również zastęp chemiczny, który po dokonaniu pomiarów nie stwierdził zagrożenia.
Bartosz Pietrzykowski podkreśla, że cysterna została zabezpieczona i obecnie czeka na przepompowanie jej zawartości do cysterny rezerwowej. - Dopiero, jak będziemy mieli już opróżnioną cysternę, będziemy mogli przystąpić do jej wkolejenia. Będziemy musieli jeszcze sprawdzić stan infrastruktury, torów. Dopiero wtedy będzie możliwe wznowienie ruchu pociągów - tłumaczy Pietrzykowski.
Ruch pociągów na trasie ze stacji Szczecin Glinki do Polic został czasowo wstrzymany - prawdopodobnie aż do czwartku.
Wkrótce ruszy SKM pomiędzy Szczecinem a Policami i ciekaw jestem jak będą zsynchronizowane rozkłady jazdy SKM z ruchem towarowym do Polic, który będzie się odbywał po tym samym torze. Tym razem nic się nie stało, ale takie transporty amoniaku , kwasu siarkowego itp odbywają się codziennie przez Szczecin i stanowią poważne zagrożenie. Pilnie potrzebna jest obwodnica kolejowa Szczecina , równoległa do tej planowanej drogowej.