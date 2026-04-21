Poseł KO: "od momentu pandemii turystyka się nie podniosła"

Latarnia morska w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzeba uregulować najem krótkoterminowy w Polsce, bo dziś to wolna amerykanka i nieuczciwa konkurencja – przekonywał w "Rozmowie pod Krawatem" poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki.

Edycja tekstu: Michał Król Poseł z Rewala temat zna dość dobrze, bo od lat prowadzi biznesy nad morzem. Jest właścicielem wielu nieruchomości, jednym z najbogatszych posłów z majątkiem wycenianym na ponad 70 mln złotych.- Nie dlatego, że leżałem tyłkiem do góry, tylko dlatego, że całe życie ciężko pracowałem. Braliśmy z żoną kredyty, ryzykowaliśmy nasz majątek, ryzykowaliśmy wszystko i rozwijaliśmy swoją firmę. Teraz okres dla turystyki jest bardzo zły. Od momentu pandemii tak naprawdę turystyka się nie podniosła - mówi Łącki.Nieuregulowany najem krótkoterminowy nie pomaga przedsiębiorcom prowadzącym pensjonaty czy hotele, a na podatkach tracą także samorządy – wyliczał poseł Łącki. Porównał podatek przedsiębiorcy za 250-metrowy pensjonat, do podatku za cztery mieszkania-apartamenty o tej samej powierzchni: wychodzi 7500 zł kontra 250 złotych.- Ile trzeba przyjąć gości w takim pensjonacie, żeby zarobić 7500 zł, żeby oddać to tylko gminie. I w porównaniu mamy 200 złotych - mówi Łącki.Jak skwitował poseł KO Artur Łącki, jest już projekt Polski 2050, a na ukończeniu jest także ministerialny projekt regulujący najem krótkoterminowy – oba będą procedowane jednocześnie.Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie , powtórka na antenie po północy.