Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Poseł KO: "od momentu pandemii turystyka się nie podniosła"

Region Sebastian Wierciak

Latarnia morska w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzeba uregulować najem krótkoterminowy w Polsce, bo dziś to wolna amerykanka i nieuczciwa konkurencja – przekonywał w "Rozmowie pod Krawatem" poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki.
Poseł z Rewala temat zna dość dobrze, bo od lat prowadzi biznesy nad morzem. Jest właścicielem wielu nieruchomości, jednym z najbogatszych posłów z majątkiem wycenianym na ponad 70 mln złotych.

- Nie dlatego, że leżałem tyłkiem do góry, tylko dlatego, że całe życie ciężko pracowałem. Braliśmy z żoną kredyty, ryzykowaliśmy nasz majątek, ryzykowaliśmy wszystko i rozwijaliśmy swoją firmę. Teraz okres dla turystyki jest bardzo zły. Od momentu pandemii tak naprawdę turystyka się nie podniosła - mówi Łącki.

Nieuregulowany najem krótkoterminowy nie pomaga przedsiębiorcom prowadzącym pensjonaty czy hotele, a na podatkach tracą także samorządy – wyliczał poseł Łącki. Porównał podatek przedsiębiorcy za 250-metrowy pensjonat, do podatku za cztery mieszkania-apartamenty o tej samej powierzchni: wychodzi 7500 zł kontra 250 złotych.

- Ile trzeba przyjąć gości w takim pensjonacie, żeby zarobić 7500 zł, żeby oddać to tylko gminie. I w porównaniu mamy 200 złotych - mówi Łącki.

Jak skwitował poseł KO Artur Łącki, jest już projekt Polski 2050, a na ukończeniu jest także ministerialny projekt regulujący najem krótkoterminowy – oba będą procedowane jednocześnie.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął Dariusz Olech z Konfederacji.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

    (od 15 kwietnia oglądane 5059 razy)
    (od przedwczoraj oglądane 4727 razy)
    (od wczoraj oglądane 2959 razy)
    (od 17 kwietnia oglądane 2889 razy)
    (od wczoraj oglądane 2652 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty