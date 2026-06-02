Polska Grupa Zbrojeniowa zmieni oblicze Łasztowni?

Region Tomasz Domański

Adam Leszkiewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Czy teren szczecińskiej Łasztowni może być wykorzystywany w całości na użytek Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Nie wykluczył tego prezes państwowej spółki Adam Leszkiewicz przebywający w poniedziałek w Szczecinie.
Według niego, w ciągu dwóch miesięcy zarząd firmy i przedstawiciele miasta mają zawrzeć porozumienie co do przyszłości tych terenów.

- Umowa dzierżawy, my z kolei musimy się przygotować i podjąć jakąś decyzję, co do kierunku dalszych działań - stwierdził Leszkiewicz podczas 4. Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego.

- Dzisiaj większość funkcji tam to są funkcje magazynowe i zobaczymy, czy one będą dominować, czy spróbujemy to jakoś połączyć z funkcjami kulturalnymi, społecznymi, takimi, które będą pożytkiem i dla mieszkańców, i dla takiej spółki, jaką jest Polska Grupa Zbrojeniowa i Gryf Nieruchomości - powiedział.

Jednym z wariantów branych pod uwagę jest też przeznaczenie tego terenu wyłącznie na potrzeby cywilne.

- Wszystkie opcje są na stole - zaznaczył Adam Leszkiewicz w Północnej Izbie Gospodarczej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Fama niesie,że będą tu składane ręcznie (na 4 zmiany) rakiety Piorun, o których tak kwieciście mówiła posłanka Marta Wcisło. Nie mamy powodu by nie wierzyć jej.

