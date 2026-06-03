Pęknięcia na dworcu PKP, pasażerowie narzekają na problemy z kupnem biletów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pękły elementy podtrzymujące szklany sufit na dworcu Szczecin Główny. To z kolei sprawiło, że zamknięty jest hol kas biletowych.

Zdezorientowani pasażerowie skarżą się na brak bezpośredniego dojścia na perony od głównego wejścia i na to, że nie mogą kupić biletu w tradycyjny sposób.



- Kiedy potrzebuję iść do tamtego kiosku, to muszę przejść tą stroną. A tak to przechodziłam stamtąd, od razu wchodziłam tamtym wejściem. - No to gitara, pomysł super. - Chciałam przyjść kupić bilety w okienku, ale nie można przejść, trudno, wracam do domu. - Mi to wielkiej różnicy nie robi. I tak nie miałem tam zamieru iść, to myślę, że dla niektórych osób być może. - Automat nie wystarcza, dlatego, że bilet niedostępny. Dla seniorów powinno istnieć chociaż jedno stanowisko, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, zanim się tego nauczymy - mówią pasażerowie.



- Pęknięcie elementów wykryto w trakcie planowych prac serwisowych – tłumaczy Agnieszka Jurewicz z biura prasowego Polskich Kolei Państwowych. - Aktualnie czekamy na ocenę rzeczoznawcy konstruktora, który wypowie się na temat usunięcia awarii w sposób, który umożliwi bezpieczne korzystanie z holu kasowego. Pracownicy przewoźników, którzy obsługują kasy, informują pasażerów o możliwości zakupu biletów w pociągach bez opłat.



Pasażerowie mogą kupić bilet również w trzech automatach umieszczonych w nowej części dworca. O ile naprawa sufitu rozpocznie się na początku przyszłego tygodnia, tak jeszcze dziś planowane jest uruchomienie tymczasowych kas biletowych w sąsiedztwie poczty i supermarketu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski