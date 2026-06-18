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Natura piętrzyła przeszkody, ale Flis Odrzański dotarł do portu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Trzydziesty Flis Odrzański zacumował przy nabrzeżu Starówka przy Łasztowni w Szczecinie.
Silne wiatry, fale i deszcze pokonały jednak tratwę, która została w Słubicach. Do Szczecina dotarły cztery jednostki pływające.

- Pokonaliśmy po drodze wszelkie przeciwności losu, przyrody i szczęśliwie dotarliśmy do mety, choć niestety pogoda pokonała drewno i dopłynęliśmy tylko jednostkami towarzyszącymi - relacjonuje Wojciech Kosmalski.

- Płyniemy po raz drugi z flisem. Tratwa została zatrzymana w Słubicach. Już fizycznie nie była w stanie płynąć, bo tratwa płynie samospławem. Nikt jej nie ciągnie, a wiatr wiał non stop w dziób. No i trzeba było podjąć decyzję. Tratwa została w Słubicach, a reszta flisaków dotarła inaczej - dodaje Jerzy Grzelak.

Flisacy przepłynęli ponad pół tysiąca kilometrów w niemal dwa tygodnie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

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