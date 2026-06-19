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IMGW: upały na zachodzie kraju

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. x.com / IMGWmeteo
Fot. x.com / IMGWmeteo
Upały w zachodniej części kraju zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Nadchodzi upalny weekend, pamiętaj o zdrowiu

Nadchodzi upalny weekend, pamiętaj o zdrowiu

Synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska mówiła, że temperatura może przekroczyć tam trzydzieści stopni.

- Temperatura maksymalna wzrośnie do 32 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju temperatura wyniesie od 24 do 28 stopni Celsjusza, tylko na wybrzeżu będzie nieco chłodniej 22-24 stopni - prognozowała.

W zachodniej części kraju, pas od Szczecina po Śląsk objęty jest ostrzeżeniami przed upałami. Wydane przez IMGW ostrzeżenia obowiązywać będą do niedzielnego (21.06) wieczora. Upałom mogą towarzyszyć burze.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Temperatura maksymalna wzrośnie do 32 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju temperatura wyniesie od 24 do 28 stopni Celsjusza, tylko na wybrzeżu będzie nieco chłodniej 22-24 stopni - prognozowała.

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