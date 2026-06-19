IMGW: upały na zachodzie kraju

Upały w zachodniej części kraju zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska mówiła, że temperatura może przekroczyć tam trzydzieści stopni.- Temperatura maksymalna wzrośnie do 32 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju temperatura wyniesie od 24 do 28 stopni Celsjusza, tylko na wybrzeżu będzie nieco chłodniej 22-24 stopni - prognozowała.W zachodniej części kraju, pas od Szczecina po Śląsk objęty jest ostrzeżeniami przed upałami. Wydane przez IMGW ostrzeżenia obowiązywać będą do niedzielnego (21.06) wieczora. Upałom mogą towarzyszyć burze.