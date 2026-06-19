300 kilogramów niewybuchów w lesie k. Rościna [WIDEO]

źródło: bialogard.policja.gov.pl
Kolejne 300 kilogramów niewybuchów znaleziono na terenach leśnych w okolicy Rościna, w powiecie białogardzkim. Zostały one zabezpieczone i przetransportowane przez żołnierzy na poligon, a tam zostaną zdetonowane.
Wśród odnalezionych materiałów znajdowały się m.in. amunicja przeciwpancerna, głowica granatnika przeciwpancernego panzerfaust, kilkanaście sztuk amunicji małokalibrowej, a także amunicja artyleryjska i moździerzowa.
Policjanci przypominają, w przypadku ujawnienia niewybuchów należy zachować szczególną ostrożność.
Nie wolno ich dotykać, przenosić ani zabezpieczać we własnym zakresie. O każdym takim znalezisku należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Policjanci przypominają, w przypadku ujawnienia niewybuchów należy zachować szczególną ostrożność.
Nie wolno ich dotykać, przenosić ani zabezpieczać we własnym zakresie. O każdym takim znalezisku należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.
Edycja tekstu: Jacek Rujna