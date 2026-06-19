Fotowoltaika przy Arkonce

Na parkingu przy szczecińskiej Arkonce rusza budowa instalacji fotowoltaicznych. Zostaną one ułożone na wiatach parkingowych. W sumie będą to 192 panele.
Szacowany roczny uzysk energii to ok. 80 tys. kWh, które zasilą kompleks rekreacyjny Arkonka.
Koszt inwestycji to ponad 500 tysięcy złotych.
Zakończenie prac planowane jest na początku sierpnia. Rozpoczęcie budowy oznacza zmiany na parkingu i czasowe wyłączenie z użytkowania części miejsc postojowych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Koszt inwestycji to ponad 500 tysięcy złotych.
Zakończenie prac planowane jest na początku sierpnia. Rozpoczęcie budowy oznacza zmiany na parkingu i czasowe wyłączenie z użytkowania części miejsc postojowych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna