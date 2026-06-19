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Fotowoltaika przy Arkonce

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / andreas160578 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / andreas160578 (CC0 domena publiczna)
Na parkingu przy szczecińskiej Arkonce rusza budowa instalacji fotowoltaicznych. Zostaną one ułożone na wiatach parkingowych. W sumie będą to 192 panele.
Szacowany roczny uzysk energii to ok. 80 tys. kWh, które zasilą kompleks rekreacyjny Arkonka.

Koszt inwestycji to ponad 500 tysięcy złotych.

Zakończenie prac planowane jest na początku sierpnia. Rozpoczęcie budowy oznacza zmiany na parkingu i czasowe wyłączenie z użytkowania części miejsc postojowych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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