Remont boiska w Świnoujściu

Świnoujście pozyskało 80 tysięcy złotych dofinansowania na remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4. Środki zostały przyznane przez marszałka województwa.
Remont boiska jest kolejnym krokiem w realizowaniu działań miasta na rzecz modernizacji infrastruktury sportowej.
Celem jest tworzenie miejsc, które zachęcają do aktywności fizycznej, integrują mieszkańców i dają młodym ludziom przestrzeń do rozwijania swoich zainteresowań.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Celem jest tworzenie miejsc, które zachęcają do aktywności fizycznej, integrują mieszkańców i dają młodym ludziom przestrzeń do rozwijania swoich zainteresowań.
Edycja tekstu: Jacek Rujna