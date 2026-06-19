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Remont boiska w Świnoujściu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: pixabay / daschorsch daschorsch / (CC0 domena publiczna)
źródło: pixabay / daschorsch daschorsch / (CC0 domena publiczna)
Świnoujście pozyskało 80 tysięcy złotych dofinansowania na remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4. Środki zostały przyznane przez marszałka województwa.
Remont boiska jest kolejnym krokiem w realizowaniu działań miasta na rzecz modernizacji infrastruktury sportowej.

Celem jest tworzenie miejsc, które zachęcają do aktywności fizycznej, integrują mieszkańców i dają młodym ludziom przestrzeń do rozwijania swoich zainteresowań.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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