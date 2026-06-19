RSnW: dyskusja o zmianach na ul. Mickiewicza

Praktyczny test zamiast politycznego sporu - taki wniosek płynie z dyskusji uczestników audycji "Radio Szczecin na Wieczór" o planowanych zmianach na ulicy Mickiewicza.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Wiosną przyszłego roku jeden z pasów ruchu na ulicy Mickiewicza ma zostać czasowo przeznaczony dla rowerzystów.To kompromis po wielomiesięcznej debacie wokół projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, który zakładał zwężenie ulicy do jednego pasa dla samochodów w każdym kierunku.Zdaniem radnego Koalicji Obywatelskiej Przemysława Słowika czas odejść od emocji i oprzeć dyskusję na faktach.- Myślę, że to jest bardzo dobry krok, bo przestaniemy terroryzować emocjonalnie mieszkańców Szczecina, tylko spojrzymy w fakty, w liczby, tego, jak to rozwiązanie będzie się przekładać realnie na ruch dla wszystkich. I dla rowerów, i dla samochodów... - powiedział.Wyniki testu pokażą, czy obawy kierowców są uzasadnione - mówi Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.- Chcę zobaczyć, czy zgodnie z tym, co mówią dzisiaj teoretycy ruchu drogowego, że ta ilość pojazdów, która jest i wynika wprost z opracowanego badania ruchu przez inżyniera Sochanowskiego, przez jego studio, które przygotowało całość rozwiązania, czy ta ilość pojazdów się faktycznie zmieści na jednym pasie - dodał Duklanowski.Ekspert ruchu drogowego Filip Grega podkreśla natomiast, że rozstrzygające powinny być wyniki badań, a nie przypuszczenia którejkolwiek ze stron.- Pomysł na przebadanie tego empiryczne, ja się zgadzam, to jest dobry pomysł, pod warunkiem, że to zostanie dobrze zweryfikowane. Można by szukać tu innych rozwiązań. Tutaj mamy przestrzeń jeszcze na torowisku, która jest piękna, zielona, ale musimy też myśleć o pojazdach uprzywilejowanych, bo ten odcinek jest newralgiczny, żeby dostać się w tamtą część miasta - podkreślił.Test ma objąć odcinek ulicy Mickiewicza od mostu Akademickiego do ronda Jana Karskiego, w obu kierunkach.