WOPR Międzyzdroje szuka chętnych do pracy

Ruszył drugi etap rekrutacji dla ratowników i ratowniczek wodnych, którzy chcą dołączyć do zespołu zabezpieczającego Kąpielisko Morskie w Międzyzdrojach.
Obecnie dostępne są cztery wolne miejsca na lipiec oraz pięć na sierpień. Wynagrodzenie to 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
Organizacja zapewnia ratownikom zakwaterowanie, obiad, wodę, odzież roboczą oraz ubezpieczenie.
Praca odbywać się będzie w godzinach od 10 do 18.
Kandydaci muszą posiadać aktualne uprawnienia ratownika wodnego, ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także zaświadczenie o niekaralności.
Osoby zainteresowane pracą mogą przesyłać CV na adres: biuro@wopr-miedzyzdroje.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Ratownik Międzyzdroje”.
Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie u Piotra Goliana pod numerem 661 015 184.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Organizacja zapewnia ratownikom zakwaterowanie, obiad, wodę, odzież roboczą oraz ubezpieczenie.
Praca odbywać się będzie w godzinach od 10 do 18.
Kandydaci muszą posiadać aktualne uprawnienia ratownika wodnego, ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także zaświadczenie o niekaralności.
Osoby zainteresowane pracą mogą przesyłać CV na adres: biuro@wopr-miedzyzdroje.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Ratownik Międzyzdroje”.
Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie u Piotra Goliana pod numerem 661 015 184.
Edycja tekstu: Jacek Rujna