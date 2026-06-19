Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

WOPR Międzyzdroje szuka chętnych do pracy

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Facebook / WOPR Międzyzdroje
Fot. Facebook / WOPR Międzyzdroje
Ruszył drugi etap rekrutacji dla ratowników i ratowniczek wodnych, którzy chcą dołączyć do zespołu zabezpieczającego Kąpielisko Morskie w Międzyzdrojach.
Obecnie dostępne są cztery wolne miejsca na lipiec oraz pięć na sierpień. Wynagrodzenie to 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Organizacja zapewnia ratownikom zakwaterowanie, obiad, wodę, odzież roboczą oraz ubezpieczenie.

Praca odbywać się będzie w godzinach od 10 do 18.

Kandydaci muszą posiadać aktualne uprawnienia ratownika wodnego, ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także zaświadczenie o niekaralności.

Osoby zainteresowane pracą mogą przesyłać CV na adres: biuro@wopr-miedzyzdroje.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Ratownik Międzyzdroje”.

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie u Piotra Goliana pod numerem 661 015 184.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 8:00 serwis z godziny 7:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2346 razy)
  2. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2183 razy)
  3. 320 nowych inicjatyw Programu Społecznik. Wolontariat i bezpieczeństwo w centrum uwagi
    (od przedwczoraj oglądane 2072 razy)
  4. Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]
    (od 13 czerwca oglądane 1964 razy)
  5. "Cała Polska sprawdza znamiona”. Bezpłatne badania w Szczecinie
    (od 16 czerwca oglądane 1951 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

300 kilogramów niewybuchów w lesie k. Rościna [WIDEO]
Natura piętrzyła przeszkody, ale Flis Odrzański dotarł do portu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Dziadosz
Tańszy postój w szczecińskim parkingowcu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Seniorzy czekają na medale. "Takich kolejek nie było od ponad 60 lat" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty