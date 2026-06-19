Burmistrz Goleniowa bez wotum zaufania i absolutorium

To drugi rok z rzędu, kiedy burmistrz Goleniowa Krzysztof Sypień nie otrzymał poparcia większości radnych.

Edycja tekstu: Michał Król

Głównym przedmiotem krytyki było małe tempo w realizacji inwestycji w mieście - zaznacza Wojciech Łebiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie.- Z tych kilkunastu czy też kilkudziesięciu inwestycji, które tam były w tym budżecie, zrealizowano kilka. Ale było dużo więcej takich mniejszych inwestycji, które uważam, że administracja pana burmistrza była w stanie rozpocząć i zakończyć w roku 2025, a one w większości się nawet nie rozpoczęły - mówi Łebiński.Burmistrz Goleniowa odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. W krótkim filmie podkreśla, że nie jest zaskoczony decyzją radnych i nie ma zaplecza politycznego.- Dowodem też na to, że w gminie Goleniów dzieje się bardzo dobrze, są inwestycje, które widać na ulicach chociażby Lawendowej czy w Helenowie. Powstają nowe świetlice w Białuniu czy w Glewicach. Przebudowujemy drogę chociażby w Marszewie i planujemy wiele kolejnych inwestycji - mówi Krzysztof Sypień.Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania nie jest jednoznaczne z odwołaniem burmistrza. Otwiera natomiast drogę do wszczęcia procedury przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania. Według przekazanych nam informacji radni nie zdecydowali jeszcze o dalszych krokach.