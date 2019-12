Awantura o komisję kultury: decyzją Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych rozwiązano tę, której przewodniczącą była Edyta Łongiewska-Wijas.

To niespodzianka o tyle, że uchwały nie było w porządku obrad, pojawiła się w środę na sesji. W trakcie debaty doszło do starcia na linii KO - Łongiewska-Wijas, która niegdyś była radną KO, obecnie jest zawieszona w klubie za... krytykę polityki kulturalnej prezydenta.Łongiewska-Wijas zwracała się do byłych kolegów z klubu KO. - Szkodę poniosą tylko państwo, którzy odcinają się od informacji. Pozostaną państwo w swojej bańce samozadowolenia - powiedziała Łongiewska-Wijas.Byłej klubowej koleżance odpowiadała Urszula Pańka z KO. - Obrażanie nas epitetami, personalnie mnie również. Podważanie naszych kompetencji. Myślę, że szansę, którą dostała pani od klubu, od radnych klubu Koalicji Obywatelskiej, zmarnowała pani - powiedziała Pańka.Dariusz Matecki z PiS, który był w odwołanej komisji kultury, przyznał, że ideologicznie do Łongiewskiej-Wijas mu bardzo daleko, ale będzie jej bronił. - Te 100 osób, które siedziało tu na tej sali na komisji kultury z zaproszenia pani przewodniczącej, chyba pan prezydent się przestraszył. Że ludzie rzeczywiście mogą się zaangażować w sprawy kultury tego miasta - powiedział Matecki.Ostatecznie powołano nową, połączoną komisję "kultury i promocji" w ponad 20-osobowym składzie - radnych PiS dopisano do niej bez ich wiedzy, dowiedzieli się o tym na sesji. Inne komisje rady liczą do 12 radnych.