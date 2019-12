"Spierając się o sprawy polskie nie wzywajmy odsieczy moskiewskiej czy brukselskiej"

Spory w Polsce powinniśmy rozwiązywać sami, a nie wzywając na pomoc "zagranicę" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" politolog Maciej Drzonek komentując spory wokół reformy sądownictwa.

W stronę "zagranicy" zwracała się m.in. prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, która oczekiwała od Unii Europejskiej "szybszych działań w sporze z polskim rządem".Tymczasem - zdaniem szczecińskiego politologa - przeciętnego Polaka coraz mniej interesują spory polityków bo ludzie czekają na efekt, czyli sprawne sądownictwo, które szybko wydaje sprawiedliwe wyroki. I - w ocenie profesora Drzonka - trzeba o tym dyskutować w kraju.- Spory w Polsce powinniśmy rozwiązywać sami siadając do stołu i rozmawiając, a nie: wzywając odsieczy; kiedyś moskiewskich, a dzisiaj brukselskich. Nie ma znaczenia jakich, z jakiego kierunku - istotne jest to, że tak się nie powinno robić - podkreślił prof. Drzonek.Jego zdaniem sądownictwo "niewątpliwie potrzebuje reformy", chociaż sposób jej przeprowadzania może budzić "pewne złe skojarzenia". Wynika to przede wszystkim z tego, że niezbędnych zmian w systemie sprawiedliwości nie dokonano w przeszłości.