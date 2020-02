Rozczarowany marszałek. "Liczę na wsparcie parlamentarzystów PiS-u"

Jesteśmy rozczarowani decyzją ministerstwa - mówił marszałek województwa. Olgierd Geblewicz w ten sposób skomentował odmowę przyznania środków na budowę nowej stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Władze województwa o środki aplikowały już drugi raz. Po raz drugi otrzymały odmowę.Chodzi o ok. 26 mln złotych, czyli połowę tego, co potrzeba, by zbudować nową stację przy ulicy Twardowskiego.Jak mówił marszałek, ta odmowa jest niezrozumiała i nie daje szansy na rozpoczęcie inwestycji w tym roku.- Wystąpię na piśmie do przewodniczącego zespołu parlamentarnego pana posła Arkadiusza Marchewki, ale tak naprawdę liczę tu na wsparcie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, bo to na nich ciąży dziś odpowiedzialność za losy kraju, również za bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina - powiedział Geblewicz.Na razie marszałek województwa zagwarantował 10 mln złotych na budowę mniejszej siedziby przy ulicy Duńskiej.Obie są potrzebne, by odciążyć tę przy Wojska Polskiego i poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Na razie jednak nie wiadomo, co dalej z planem budowy obiektu przy ul. Twardowskiego.