Walka z koronawirusem. "Jesteśmy przygotowani na starcie"

Trzeba zawalczyć z koronawirusem. Ale jesteśmy na to starcie przygotowani - oceniają goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Koronawirus zabił już ponad 2700 osób i rozprzestrzenił się w ponad 30 krajach na świecie.- Nie można patrzeć na koronawirusa jako sprawę poważną czy bardzo poważną. To sprawa, która po prostu jest do załatwienia - ocenił dr Paweł Grzesiowski, specjalista pediatra, immunolog, dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. - Po prostu mamy do czynienia z nowym drobnoustrojem, z nowym mikrobem, który zaatakował ludzkość i ludzkość musi ten temat ogarnąć. Od samego początku ludzkość była atakowana przez dżumę, malarię, cholerę, dur brzuszny. Teraz mamy koronawirusa i jesteśmy dużo lepiej przygotowani do walki.Minister edukacji spotka się w czwartek z kuratorami z kraju - poinformował Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty. - Odbyło się posiedzenie przedstawicieli rządu z oddziałem pana ministra Dworczyka. Zapadła tam decyzja o tym, żeby zaprosić na czwartek do Warszawy wszystkich kuratorów oświaty na spotkanie z panem ministrem Piątkowskim. Zostało ono zwołane przede wszystkim po to, żeby odebrać pewne wytyczne co do tego, jak należałoby postępować w sytuacji kryzysowej związanej z ewentualnym koronawirusem w szkołach.W regionie jest pięć przypadków podejrzenia koronawirusa: trzy w Szczecinie i dwa w Koszalinie.