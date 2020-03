"Tęsknimy za Wami". Księża zapraszają do modlitwy w internecie [WIDEO]

"Tęsknimy za Wami" - kilkunastometrowy baner z takim napisem wywiesili na wieży kościoła szczecińscy księża.

Transparent znalazł się na budynku parafii św. Ottona na os. Zawadzkiego.







- To między innymi zaproszenie do modlitw za pośrednictwem internetu - wyjaśnia ksiądz Wojciech Koladyński w nagraniu umieszczonym na stronie parafii. - Pomyśleliśmy razem z księżmi, że nasza tęsknota za Wami jest tak duża, że nie tylko chcemy Wam o tym powiedzieć przez ten baner, ale też chcemy spotykać się z Wami on-line w krótkich "pocieszajkach duchowych", słowach pokrzepienia, także we wspólnej transmisji nabożeństw.

Daty i godziny wspólnych nabożeństw, a także możliwości wyspowiadania się można znaleźć na stronie internetowej parafia.otton.pl.