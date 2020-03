"Nie chciałbym żeby tarcza antykryzysowa była tematem politycznym"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Senat zaczyna prace nad tarczą antykryzysową, a prezydencki minister ma nadzieję, że nie staną się forum politycznej, przedwyborczej gry - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Paweł Mucha.

Członek gabinetu Andrzeja Dudy podkreślał, że przyjęte w Sejmie przepisy mają służyć obronie miejsc pracy, wprowadzają między innymi postulowane przez prezydenta zwolnienia z ZUS-u i Polacy oczekują ich szybkiego wejścia w życie.



- Nie chciałbym żeby to był temat polityczny, żeby wszystko co jest dzisiaj obiektem aktywności opozycji miało tę perspektywę narzuconą przez 10 maja i określone gry polityczne, które są uprawiane. Czy ta kandydatka, czy będziemy ją zmieniać, czy próbujemy wymusić jakieś aktywności, które mają uniemożliwić przeprowadzenie wyborów. Ja myślę, że to są rzeczy drugorzędne - mówił Mucha.



Paweł Mucha zwracał też uwagę, że to dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy, między innymi uszczelnieniu systemu podatkowego i zrównoważonemu budżetowi, teraz są pieniądze na pomoc polskiej gospodarce w czasach koronawirusa.