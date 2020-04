"Sprawa trwa dalej, trwa dalej pamięć..." [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef struktur partyjnych w regionie - Leszek Dobrzyński oddali hołd 96 osobom, które zginęły w Smoleńsku.

Prezydent Lech Kaczyński miał wielki wkład w rozwój Pomorza Zachodniego - mówił wojewoda Tomasz Hinc.



- To przede wszystkim gazoport jego imienia, to bardzo mocne i idące w Polskę zdanie, że "Pomorze Zachodnie to polska racja stanu" - przypomniał wojewoda.



Uroczystości zeszły na drugi plan - podkreślał poseł PiS, Leszek Dobrzyński.



- Z panem wojewodą i z delegacjami złożymy jedynie wieńce przy pomniku Lecha Kaczyńskiego. Sprawa trwa dalej, trwa dalej pamięć... - zaznaczył Dobrzyński.



W katastrofie oprócz pary prezydenckiej zginęli m.in. ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu i dowódcy sił zbrojnych.



Po 10 latach nie wiemy, jakie były przyczyny tragedii smoleńskiej.