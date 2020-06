Pomnik założyciela Pogoni może stanąć w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Środowisko kibiców Pogoni Szczecin zgłosi projekt budowy pomnika Floriana Krygiera do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Inicjatorzy pomysłu są obecnie na końcowym etapie przygotowywania odpowiednich dokumentów. Chcą, aby projekt został przyjęty i brał udział w głosowaniu jeszcze w tym roku.



- Tą inicjatywą na pewno zarazimy wielu innych mieszkańców Szczecina - mówi Rafał Szczupak ze Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy. - Do środy musimy zgłosić wniosek, jeżeli chodzi o szczeciński Budżet Obywatelski, następnie czekamy tak naprawdę na ogłoszenie samego konkursu. W tym momencie zależy nam na tym, żeby o tej inicjatywie było jak najgłośniej. Chcemy zarażać tą inicjatywą jak najwięcej osób, a finalnie - kiedy już będzie możliwość głosowania - to namawiać każdego, bo jest to naprawdę projekt warty uwagi, na który wszyscy czekamy - dodaje Szczupak.



Pomnik Floriana Krygiera miałby stanąć przed wejściem na stadion od ulicy Twardowskiego w okolicach powstającej czwartej trybuny. Kibice Pogoni Szczecin chcą odsłonić go najpóźniej w 2022 roku.