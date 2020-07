Bilans Covid-19 w regionie i w całym kraju

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Zachodniopomorskiem.­

To młoda kobieta i mężczyzna w średnim wieku z powiatu sławieńskiego, dwie kobiety z powiatu koszalińskiego i dwóch mężczyzn w średnim wieku: jeden z powiatu wałeckiego, drugi ze Szczecina. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 673. Do tej pory 23 osoby z naszego regionu zmarły.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby testy laboratoryjne potwierdziły 380 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło kolejnych sześć osób, a 368 chorych wyzdrowiało. Aktualnie aktywnych infekcji jest w naszym kraju 8 tysięcy 381.



Łącznie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 41 tysięcy 162 zakażenia, 1642 osoby zmarły, a 31 tysięcy 139 chorych wyzdrowiało.



Nowe infekcje, które potwierdzono w ciągu doby, dotyczą 113 osób z województwa śląskiego, 50 osób z województwa małopolskiego, 46 osób z województwa mazowieckiego, 33 osób z województwa łódzkiego, 22 osób z województwa wielkopolskiego, 20 osób z województwa opolskiego, 18 osób z województwa dolnośląskiego, po 17 osób z województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego, 13 osób z województwa pomorskiego, po 7 osób z województw lubelskiego i świętokrzyskiego, 6 osób z województwa zachodniopomorskiego, 5 osób z województwa podlaskiego, 4 osób z województwa lubuskiego i 2 osób z województwa pomorskiego.



Wszystkie osoby, które chorowały na Covid-19 i zmarły w ciągu doby, miały choroby współistniejące. Są to 88-letnie kobiety leczone w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim, 69-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, a także 80- i 75-letni mężczyźni i 69-letnia kobieta leczeni w szpitalu w Zgierzu.



Resort zdrowia poinformował, że liczba łóżek zajętych przez pacjentów z Covid-19 wzrosła w ciągu doby o 37 osób i wynosi obecnie tysiąc 644, a liczba zajętych respiratorów niezmiennie od wtorku wynosi 73.



W kwarantannie mamy o 194 osoby więcej niż we wtorek, czyli 90 tysięcy 961 osób, a nadzorowi epidemiologicznemu podlega 9 tysięcy 846 osób. Ich liczba wzrosła o 490 osób.