Meklemburgia znowu otwarta? Prezydent Świnoujścia przekonuje, że jeszcze w lipcu

Zakaz wjazdu do landu Meklemburgia-Pomorze Przednie najprawdopodobniej zostanie zniesiony pod koniec miesiąca - powiedział ,w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Na zakazie okazjonalnego, jednodniowego wjazdu tracą wszyscy, nie można pojechać kilka kilometrów np. do sąsiedniej miejscowości Heringsdorf na zakupy czy do restauracji - uważa prezydent Żmurkiewicz.- Moim zdaniem wygląda to dziwnie, najprawdopodobniej z końcem miesiąca lipca ten zakaz zostanie zniesiony - informuje Żmurkiewicz.Prezydent dodaje, że z jego wiedzy wynika, że tranzyt, czyli np. podróż ze Szczecina do Świnoujścia przez Niemcy jest możliwy, nie wolno się jednak zatrzymywać.- Rozmawiałem na ten temat z komendantem policji w Heringsdorfie i on mówi, że mają tyle problemów innych, że jak ktoś nie robi tego w taki sposób bardzo widoczny, nie łamie prawa, które tam obowiązuje, to nie jest to najważniejszy problem - tłumaczy Żmurkiewicz.Rząd Meklemburgii wprowadził zakaz w związku z pandemią koronawirusa. Kary za jego złamanie mogą wynieść nawet kilka tysięcy euro. Pobyt w landzie jest możliwy, ale trzeba udowodnić, że jest on dłuższy niż jeden dzień. Z kolei Brandenburgia takich obostrzeń nie ma, czyli np. za zrobienie zakupów w Schwedt kar nie musimy się obawiać.