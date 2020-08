Koronawirus w Zachodniopomorskiem i całej Polsce. Najnowszy bilans

Na terenie województwa zachodniopomorskiego stwierdzono 21 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W Szczecinie to 9 osób (3 kobiety w średnim wieku, 2 starsze kobiety, 2 dzieci, mężczyzna w średnim wieku, mężczyzna), w powiecie koszalińskim i Koszalinie – 9 osób (7 mężczyzn w średnim wieku, 2 młodych mężczyzn), w powiecie stargardzkim – 1 osoba (mężczyzna w średnim wieku), w powiecie pyrzyckim – 1 osoba (mężczyzna w średnim wieku), w powiecie gryfińskim – 1 osoba (starszy mężczyzna).W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Zachodniopomorskiem to 847, w tym 23 osoby zmarły.W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 843 zakażenia koronawirusem. Zmarło 13 osób. Tym samym liczba ofiar wzrosła do 1800, a zakażeń do 51 167. W ciągu doby w naszym kraju wyzdrowiały 362 osoby zakażone koronawirusem. W sumie od początku pandemii natomiast wyzdrowiały 36 tysięcy 403 osoby.Najwięcej zakażeń odnotowano na Śląsku, na Mazowszu i w Małopolsce. W województwie śląskim zarejestrowano 208 przypadków, w mazowieckim - 131, w małopolskim - 124, w wielkopolskim - 54, w pomorskim - 53, w podkarpackim - 44, w dolnośląskim - 35, w łódzkim - 31, w warmińsko-mazurskim - 29, w lubuskim - 25, w kujawsko-pomorskim - 24, w lubelskim - 22, w zachodniopomorskim - 21, w opolskim - 17, w świętokrzyskim - 13, a w podlaskim - 12.Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że wzrost liczby nowych zakażeńwynika z przeprowadzania na Śląsku i w Małopolsce masowych testów w kierunku koronawirusa.Osoby, które zmarły miały od 59 do 89 lat. U większości z nich występowały choroby współistniejące.