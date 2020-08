"Dzięki bohaterskiej walce udało się odeprzeć radziecką napaść na Warszawę"

100 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w historii Polski - Bitwa Warszawska. Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego kwiaty złożyli już wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz wraz z przedstawicielami wojska.

- To jedna z najważniejszych bitew w historii Europy. Dlatego, że to dzięki bohaterskiej walce udało się odeprzeć tą radziecką napaść na Warszawę i próbę zagarnięcia zarówno Warszawy, Polski, ale też i całej Europy - mówi wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.- Każdy żołnierz nawiązuje swoją służbą do tych chlubnych tradycji naszych poprzedników. Poczytuje to sobie jako przyjemność, obowiązek, ale jednocześnie i przywilej - mówi podpułkownik Zdzisław Wrona z 12 Dywizji Zmechanizowanej.Bitwa Warszawska trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 roku.