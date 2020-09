Alternatywa dla taksówek w Szczecinie

Mat. Prasowe Z doświadczeń innych miast wiemy, że Uber to poważne zagrożenie dla taksówkarzy. Dlaczego? Zapytaliśmy o to jednego z kierowców taryfy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dla jednych to świetna informacja, dla drugich - zdecydowanie gorsza. W Szczecinie pojawił się w czwartek Uber, czyli alternatywa dla taksówek.

Na rynku szczecińskim konkurencją dla Ubera jest natomiast jego estoński odpowiednik - aplikacja Bolt.



Michał Konowrocki z firmy Uber Polska zapewnia, że szczecinianie z utęsknieniem czekali na wejście amerykańskiej firmy na nasz rynek. - W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie aplikacją w regionie Szczecina. Cieszymy się, że od teraz możemy zapewniać bezpieczne przejazdy dla całego Szczecina - powiedział Konowrocki.



Z doświadczeń innych miast wiemy, że Uber to poważne zagrożenie dla taksówkarzy. Dlaczego? Zapytaliśmy o to jednego z kierowców taryfy. - Nie mają ubezpieczenia, żadnego przeszkolenia. Dziwię się ludziom, którzy wsiadają do Ubera - powiedział taksówkarz.



Wygląda na to, że szczecinian nie odstraszy brak licencji i ubezpieczenia.



- Jak wsiadam do taksówki, gdzie kierowca ma licencję, to nie wiadomo czy ten jest lepszy, czy ten jest lepszy. Nie widzę powodów, dla których firmy prywatne nie mogłyby wchodzić na rynek - mówią mieszkańcy i potencjalni klienci.



Pierwszym polskim miastem, w którym pojawił się Uber, była Warszawa. Tam funkcjonuje on od 2014 roku.