Politycy PiS chcą zmiany decyzji ws. likwidacji poczty w Urzędzie Miasta [ZDJĘCIA]

Radni Prawa i Sprawiedliwości apelują do władz miasta o zmianę decyzji w sprawie placówki Poczty Polskiej w Urzędzie Miasta. Złożyli w tej sprawie interpelację.

Urzędnicy magistratu po 28 latach wypowiedzieli poczcie umowę najmu zajmowanych pomieszczeń. Jak mówią radni, o pomoc w tej sprawie poprosili mieszkańcy i pracownicy urzędu miasta. Miasto tłumaczy, że w miejscy poczty po remoncie powstaną dodatkowe punkty dla interesantów, które są szczególnie potrzebne w czasie epidemii koronawirusa.



Radny Marcin Pawlicki tłumaczy, że pocztę można przenieść, ale nie likwidować.



- Miasto dysponuje nie jednym, dwoma setkami czy tysiącami pomieszczeń. To nie musi być przy wejściu. To może być również za zakrętem w jakimś korytarzu. Z tego co wiem, to Poczta Polska jest również otwarta na inną lokalizację, oby to było w obrębie Urzędu Miejskiego - mówi Pawlicki.



Radni przygotowali uchwałę w tej sprawie, ale na ostatniej sesji rady miasta została ona odrzucona - mówi radna Agnieszka Kurzawa.



- Mieliśmy nadzieję, że zostanie ona poparta przez klub Koalicji Obywatelskiej, jak i Bezpartyjnych. Tym bardziej z tego względu, że wcześniej Koalicja Obywatelska, kiedy pojawiła się ta sprawa, również wystosowała interpelację w tej sprawie. Także dopytywali i negatywnie oceniali likwidację placówki Poczty Polskiej. Natomiast tak jak większość naszych stanowisk i uchwał, przepadła - mówi Kurzawa.



Jak informował Radio Szczecin dyrektor Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim, placówka w Urzędzie Miasta była rentowna i przed pandemią obsługiwała 4 tysiące osób miesięcznie.