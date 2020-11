Przebudowa torowisk w centrum Szczecina rozpocznie się w tym roku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wiemy już, kiedy może ruszyć przebudowa układu torowisk tramwajowych między Dworcem Niebuszewo a placem Żołnierza.

Krajowa Izba Odwoławcza po zaskarżeniu wyników przetargu przez jednego z oferentów opublikowała swoje rozstrzygnięcie. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji już trwają.



- Jesteśmy po rozstrzygnięciu Krajowej Izby Odwoławczej, która nie uznała zarzutów jednego z potencjalnych wykonawców, w całości je oddaliła - informuje prezes Spółki Tramwaje Szczecińskie Krystian Wawrzyniak. - Dokumenty przetargowe zostały przekazane do kontroli uprzedniej. To jest ostatni element przed zawarciem umowy na realizację kontraktu.



- Umowa z wykonawcą powinna być podpisana jeszcze w listopadzie - dodaje Wawrzyniak. - Pracujemy już nad czasowymi zmianami organizacji ruchu. Pierwszy etap od Ronda Giedroycia do pętli Dworzec Niebuszewo. Chcemy, żeby po podpisaniu umowy, w ciągu tygodnia przekazać plac budowy.



Przebudowa układu torowisk potrwa dwa lata.