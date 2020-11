Zanussi: artyści dziś muszą walczyć o byt

Część artystów spotkamy niedługo jako pracowników banków czy korporacji - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" reżyser Krzysztof Zanussi.

W tych słowach, autor takich filmów jak między innymi: "Persona non grata" lub "Iluminacja" komentuje obecną, trudną sytuację na rynku artystycznym.Zdaniem Zanussiego czas pandemii to czas weryfikacji - kto wytrzyma w oczekiwaniu na "lepsze czasy".- Tu ostatnio jest bardzo trudno, dlatego że bardzo wielu artystów na wolnym rynku żyło bez pensji i bez zabezpieczenia na wypadek - no tak przez wszystkich nieoczekiwany - jak utrata kontaktu z publicznością. Co ma robić aktor, który nie ma przed kim grać. To rzeczywiście jest dla wielu ludzi ogromny cios. Boję się, że też szeregi artystów się przetrzebią po prostu. Pewna ilość ludzi zaniecha działań artystycznych na rzecz, po prostu elementarnej walki o byt i będziemy ich spotykać jako pracowników banków czy korporacji. Ludzi, którzy robią rzeczy praktyczne, ale - co tu dużo mówić - mniej doniosłe - mówił Zanussi.Reżyser opowiadał, że może zabraknąć czasu, żeby dokończyć jego najnowszy film "Liczba doskonała". Zanussi jest laureatem między innymi Złotej Kaczki za najlepszy polski film czy Orłów za film, reżyserię, produkcję i scenariusz.