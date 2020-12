Eksperci RSnW: porozumienie ws. budżetu UE to sukces

Osiągnięto porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej. To sukces, bo trudno jest osiągnąć kompromis w gronie 27 państw - mówiła w programie "Radio Szczecin na Wieczór" profesor Genowefa Gawłowska.

Polska i Węgry wycofały zapowiedź weta bo mechanizm łączenia praworządności z finansami został uszczegółowiony.Celem ma być ochrona unijnego budżetu przed oszustwami czy korupcją. Zdaniem specjalistki od prawa międzynarodowego profesor Genowefy Grabowskiej Polska i Węgry zrealizowały swój plan.- O to chodziło Polsce i Węgrom, przynajmniej ja tak to rozumiem, żeby chronić interesy finansowe Unii Europejskiej, czyli dla ochrony budżetu stworzyć silny mechanizm. Mechanizm opisany w traktatach jest mechanizmem dosłownie dwuzdaniowym, dlatego trzeba rozporządzenie, żeby chronić interesy finansowe Unii - tłumaczyła Gawłowska.Z punktu gospodarki państw Unii Europejskiej porozumienie, to bardzo dobra wiadomość.Teraz należy rozpocząć realizację budżetu jak najszybciej - dodał europoseł Lewicy profesor Bogusław Liberdzki.- Mamy po prostu szansę na to, żeby Europa rozpoczęła drogę intensywnej odbudowy po koronawirusie, ale także przebudowy - podkreślał Liberdzki.W nowym budżet Unii na lata 2021-2027 i dla Polski przewidziano około 123 miliardów euro dotacji, w tym 27 miliardów euro z funduszu odbudowy.Poza tym Polska może liczyć na prawie 32 miliardy euro tanich pożyczek z funduszu.