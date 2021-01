Himalaista ze Szczecina nie zdobędzie zimą szczytu K2

K2 to 8-tysięcznik, drugi co do wysokości szczyt Ziemi. Znajduje się na granicy Chin i Pakistanu. Fot. www.wikipedia.org / Svy123

Waldemar Kowalewski za kilka dni wróci do Polski. Na dalsze wspinanie się na K2 nie pozwala mu zdrowie. Najprawdopodobniej ma przepuklinę.

Waldemar Kowalewski do Nepalu wyruszył z międzynarodową wyprawą na początku grudnia, szczyt miał zdobywać razem z między innymi Magdaleną Gorzkowską. Wyprawę organizuje agencja należąca do Szerpów. Wejść na wierzchołek mieli klasyczną drogą Żebrem Abruzzich. Niestety tak się nie stanie, bo wspinaczowi ze Szczecina nie pozwala na to stan zdrowia.Kowalewskiego z bazy na wysokości ponad 5 tysięcy metrów zabierze helikopter, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.To była już drugie podejście Kowalewskiego do zdobycia K2 zimą. Wcześniej próbował w sezonie 2018/2019. Wyprawę przerwał po tym, jak spadł na niego odłamek skały.Do tej pory 47-latek zdobył pięć ośmiotysięczników, w tym K2, ale latem 2019 roku. K2 to ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.