Szczecińscy lekarze szczepią się i zachęcają do tego mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Widzimy jak cierpią chorzy i tym bardziej zachęcamy: zaszczepcie się - apelują lekarze ze 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Większość personelu placówki jest już po przyjęciu preparatu.

Lekarze i pielęgniarki podkreślają, że czują się dobrze a całą procedurę szczepienia można porównać do zabiegów z dzieciństwa, na przykład przeciwko odrze. Nie ma się czego obawiać - przekonuje doktor nauk medycznych Alina Kaczmarek.- Szczepionka i jej sposób podania są bardzo podobne. Proces samego szczepienia jest krótki, natomiast kwalifikacja lekarska do szczepienia trwa - trzeba wypełnić odpowiedni kwestionariusz, który potem weryfikuje lekarz.Personel Szpitala Wojskowego codziennie pracuje przy osobach cierpiących na COVID-19. Właśnie dlatego doskonale wiemy z czym wiąże się ta choroba i jej powikłania - podkreśla Katarzyna Grabowiecka, pielęgniarka naczelna 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.- Mam możliwość pracy z pacjentami, którzy bardzo ciężko przechodzą chorobę, u których rozwinęły się powikłania i widzę, jak ci ludzie bardzo cierpią. Jeżeli więc można się uchronić, a szczepionka daje nam taką szansę, zalecałabym się zaszczepić - przekonuje Grabowiecka.Placówka realizuje właśnie zabiegi z trzeciej transzy szczepionek. Jak wynika z danych szpitala tylko w poniedziałek zaszczepiło się w nim 1200 osób. Łącznie do końca tygodnia liczba osób, które przyjęły specyfik przekroczy 3000.Zarejestrować się do szczepienia lub zgłosić chęć przyjęcia preparatu można za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl/szczepimysie.