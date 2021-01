Dwa razy więcej miejsc żłobkowych w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Wizualizacja rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach. Mat. miedzyzdroje.pl

Miasto Międzyzdroje właśnie ogłosiło przetarg na rozbudowę o oddziały żłobkowe przedszkola przy ulicy Myśliwskiej.

Obecnie w Międzyzdrojach brakuje miejsc żłobkowych, jest ich na ten moment 20 - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



- Chcemy to pomnożyć do 40 i rozwiązać te problemy. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś oczekuje lub nie otrzymuje tego miejsca. Nie każdy może wynająć opiekunkę, czy wspomagać się rodziną. Tym bardziej w czasach pandemii trudno też ten obowiązek przekładać na seniorów, na rodziców - mówi Bobek.



Międzyzdroje są jednym z trzech miast w województwie, którym udało się uzyskać dofinansowanie z programu Maluch Plus.



- Jesteśmy szczęśliwcami, bo otrzymaliśmy też spore dofinansowanie z programu Maluch Plus, na poziomie 480 tysięcy złotych. Chcemy, żeby całe to przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 1 września. Byśmy mogli przyjąć nową, większą grupę żłobkową - mówi burmistrz Międzyzdrojów.



Całość inwestycji wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku będzie kosztować 1,5 mln zł.