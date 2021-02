Mucha o "aferze melioracyjnej" - brakuje refleksji samorządu

Sejmik nie potrafił się rozliczyć z afery melioracyjnej - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Mucha. Polityk opozycji objął ponownie funkcję szefa komisji rewizyjnej. Pełnił ją także wtedy, gdy wybuchła "afera melioracyjna".

Mucha zwracał uwagę, że chociaż w tej sprawie na ławie oskarżonych siedzi były szef regionalnej PO i kilkadziesiąt innych osób - to politycznej odpowiedzialności nikt nie poniósł.- Ufam, że w tym postępowaniu karnym wszystkie te wątki zostaną wyjaśnione, natomiast zawsze miałem taki pogląd, że też powinna nastąpić refleksja wewnętrzna samorządu województwa - jak to jest możliwe, że do tak gigantycznych nieprawidłowości mogło dojść, jakie mechanizmy należy wprowadzić, żeby to nie było możliwe w przyszłości, żeby pod oczami zarządu województwa doszło to tego rodzaju sytuacji - mówił Mucha.Przewodniczenie komisji rewizyjnej z mocy prawa w samorządach przypada radnym opozycji.Pytany o realne możliwości kontroli władzy Mucha odpowiadał, że "głos mniejszości też ma znaczenie i trzeba go artykułować".