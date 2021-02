Kiedy ciepło wróci do domów? "Nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnego terminu"

Technicy Polskiej Grupy Energetycznej nadal starają się naprawić awarię, do której doszło w Elektrociepłowni Pomorzany.

Od poniedziałku część lewobrzeżnego Szczecina pozostaje bez ciepła i ciepłej wody.Obecnie w elektrociepłowni działa tylko jeden blok - mówi Sandra Apanasionek, rzeczniczka prasowa PGE.- Cały czas pracujemy nad przywróceniem do ruchu drugiego bloku w Elektrociepłowni Pomorzany, w celu utrzymania go w stabilnej pracy. Na ten moment nie jesteśmy jeszcze w stanie wskazać dokładnego terminu, kiedy uda się Elektrociepłownię Pomorzany przywrócić do pełnego poziomu stabilizacji - mówi Apanasionek.Ciepła i ciepłej wody nie ma około 30 tysięcy szczecinian.