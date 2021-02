Firmy z branży stoczniowej czekają na decyzję ws. podatku od nieruchomości

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto wciąż nie odpowiedziało firmom z branży stoczniowej, które zwróciły się z apelem o umorzenie podatku od nieruchomości. Na decyzję czekają prawie rok.

Pod apelem podpisały się m.in. spółki działające na terenie dawnej Stoczni Szczecińskiej.

W sumie to 60 podmiotów gospodarczych, zatrudniających 1500 osób.



Termin odpowiedzi minął kilka dni temu, mówi Małgorzata Jacyna-Witt radna wojewódzka i przewodnicząca Rady Nadzorczej Szczecińskiego Parku Przemysłowego.



- Urząd Miasta i pan prezydent odpowiedzieli Szczecińskiemu Parkowi Przemysłowemu, czyli Stoczni Szczecińskiej, że odpowiedzi udzieli do dnia 12 lutego, czyli do dnia 12 lutego będziemy wiedzieli czy pan prezydent umorzy część podatku czy też zwolni z części podatku. Tego podatku, który - co najważniejsze - został zapłacony. I proszę sobie wyobrazić, że miasto do tej pory nie odpowiedziało - relacjonuje Jacyna-Witt.



Tymczasem radni Nowogardu zdecydowali, że firmy których przychody spadły o 30 procent mogą ubiegać się o umorzenie podatku od nieruchomości. Wiceprzewodnicząca Rady Nowogardu Jowita Pawlak przyznaje, że będzie to duże obciążenie dla budżetu .



- Natomiast nie takie, żeby gmina nie mogła sobie z tym poradzić. Są różne inne możliwości pozyskania środków, też rządowych różnych funduszy. Natomiast myślę, że wystarczy zmniejszyć wydatki bieżące w gminie, żeby to funkcjonowało i żeby tę dziurę załatać, gdyby istniała taka konieczność - wyjaśnia Jowita Pawlak.



Sam Szczeciński Park Przemysłowy płaci miastu prawie pięć milionów złotych rocznie podatku od nieruchomości. Jeżeli danina ta zostanie umorzona, to trafi do firm zajmujących się produkcją przemysłową. Według doniesień z innych mediów Urząd Miasta ma odpowiedzieć do końca lutego.