Zespół Szkół Szpitalnych apeluje o wsparcie

Fot. pixabay.com / gloriak2700 (CC0 domena publiczna)

Długopisy, ołówki, mazaki, kredki, klej i inne artykuły biurowe - tego wszystkiego brakuje dzieciom, które uczą się w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

To szkoła, która działa na oddziałach dziecięcych. Produkty są im potrzebne przede wszystkim do nauki.



- Bardzo potrzebujemy też papieru ksero i tonerów do drukarek - mówi

Karolina Gołdyn, koordynatorka zbiórki. - Nauczyciele nie mogą udać się do dziecka z własnymi podręcznikami, możemy wykonywać jedynie kserokopię, dlatego tak bardzo potrzebujemy papieru, jak również tonerów do drukarek.



- Epidemia koronawirusa powoduje, że trudniej nam organizować pracę - dodaje

Justyna Krakowiak-Misiuna, dyrektor Szkół Szpitalnych w Szczecinie.



- Jest trudniej, ponieważ musimy zachować względy bezpieczeństwa i wszystko to, co dajemy dzieciom do pracy już u nich zostaje. Kredki, pisaki czy nożyczki stają się artykułami jednorazowymi, stąd wzrastają nasze potrzeby - opowiada Krakowiak-Misiuna.



Zbiórka potrwa do końca marca.



Przedmioty można przynosić do Kliniki Świętego Mikołaja w Szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, a także do szpitala Zdroje w Szczecinie.



Patronem akcji jest Radio Szczecin.