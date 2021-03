Meklemburgia zaostrzy przepisy na granicy z Polską

Solą w oku Polaków z Pomorza mogą się okazać nowe zasady przedstawiania na granicy wyników testów na COVID-19. Dotąd miały być one wykonywane w odstępie czterech dni, w przyszłości ewentualnie co 48 godzin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Władze Meklemburgii chcą zaostrzyć przepisy dla osób podróżujących z Polski. Wjeżdżając do Niemiec będą one musiały co dwa dni przedstawić ujemny wynik testu na koronawirusa.

Na przejściach granicznych w Świnoujściu-Ahlbeck i Lubieszynie-Linken mają jeszcze w tym tygodniu powstać centra testowe.



Centra testowania na granicy z Polską miały ruszyć już w ubiegłą sobotę. Jak ustaliły media, powodem falstartu były "problemy infrastrukturalne" i "procedury przetargowe". Według ustaleń agencji DPA, władze Meklemburgii nie kryją obaw, że na przejściach granicznych w Ahlbecku i Linken może dojść do podobnej sytuacji, jak na granicy z Czechami.



"Rząd w Schwerinie wprowadzi najsurowsze przepisy w całych Niemczech" - podaje agencja. Wejść w życie miałyby one jednak dopiero wtedy, gdy Polska zostanie zakwalifikowana jako kraj wysokiego ryzyka.



Rozwiać obawy po obu stronach Odry próbował w środę kierownik niemieckiego biura Metropolitalnego Regionu Szczecina, Thomas Meyer.



- Nawet jeśli Polska stanie się obszarem wysokiego ryzyka, to dla podróżujących niewiele się zmieni. Zasady dotyczące kwarantanny pozostaną te same, a punkty testowania przyczynią się raczej do poprawy sytuacji" - powiedział Polskiemu Radiu Thomas Meyer. Dodał, że punkty testowania mają się pojawić już w piątek.



Szybkie testy mają być jednak znacznie tańsze niż te dotychczasowe, przy czym osoby pracujące w Meklemburgii mogą liczyć na ich refundację.