Wykolejenie tramwaju i drogowy armagedon w mieście [ZDJĘCIA]

Wykolejenie tramwaju linii numer 5 na placu Rodła. W centrum Szczecina powstają przez to pierwsze korki. Nawet kilkunastominutowe opóźnienia mają przez to linie tramwajowe nr 5, 11 i 12.

Sytuację z centrum miasta zgłaszają nam słuchacze pod nasz czujny numer telefonu 510 777 222.- Tramwaj z placu Rodła zjeżdżając w Piłsudskiego stanął na środku, uniemożliwiając przejazd z al. Wyzwolenia w kierunku alei Niepodległości. Omijajcie to jeśli możecie - informuje słuchacz.To kolejne miejsce w którym kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność w to środowe popołudnie.Stoi też Przecław, bardzo trudno pokonać również ulicę Cukrową i rondo Hakena. Część z kierowców wybrała objazd przez Ustowo, Kurów i Siadło Górne i to dobry trop.Spora kolejka aut ustawia się również przed Estakadą Pomorską w kierunku prawobrzeżnej części miasta. Twardy orzech do zgryzienia mają również wszyscy kierowcy próbujący pokonać rondo Giedroycia na Niebuszewie.Stoi ulica Przęsocińska w Drodze do Polic - tutaj warto wybrać ulicę Stołczyńską wzdłuż Odry.