Pierwszy sklep charytatywny w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pierwszy sklep charytatywny w Szczecinie, który otworzyła w czwartek Fundacja Sue Ryder cieszy się dużą popularnością. Przy placu Lotników 7 ustawiały się kolejki. Można tam kupić nowe i używane ubrania, wyposażenie domu jak np. telewizor czy książki.

Dochód ze sprzedaży zasili konto lokalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskierka, które wspiera niepełnosprawne dzieci.



Trafiamy na kosz stacji donacji, gdzie możemy zostawić dary, które sami przynieśliśmy z domu - opowiada Arkadiusz Skrzypiński, koordynator, który oprowadzał naszą reporterkę. - Jest część z rzeczami dla pań, część damska i męska. Suknie wieczorowe, balowe. Po przeciwnej stronie czapki, kaski, torebki, wózek dziecięcy piękny i stary. Obrazy. Oczywiście wszystko w bardzo niskich cenach. W okolicach kasy, trochę biżuterii. Wielki telewizor.



Szukam ciekawych i oryginalnych rzeczy. Są deseczki do krojenia i jedzenia. Wspaniała rzecz. Dowiedziałam się z internetu. To, co niepotrzebne, lepiej przynieść tu niż wyrzucić do kontenera - mówiła jedna z klientek.



- Weszliśmy zobaczyć i jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc ja polecam - dodaje kolejna klientka.



Sklep charytatywny jest czynny od poniedziałku do piątku od 10 do 18. To szósty tego typu sklep w Polsce. Pozostałe powstały w Warszawie. Około 200-metrowy lokal, fundacji użyczyło miasto.